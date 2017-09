VIDEO. Charlottesville: Miss Texas critique Donald Trump en pleine élection de Miss America

Miss Texas pendant l'élection de Miss America — Capture d'écran / Twitter

Margana Wood, Miss Texas, ne s’est pas démontée pendant l’élection de Miss America. Pendant la traditionnelle séance de questions-réponses, Jess Cagle, rédacteur en chef du magazine People a été tiré au sort par la jeune femme.

« Le mois dernier, une manifestation de néonazis, de suprémacistes blancs et de membres du Ku Klux Klan à Charlottesville a mal tourné et une jeune contre-manifestante a été tuée, le président a réagi en disant que les torts étaient partagés et qu’il y avait des gens bien des deux côtés. Y en avait-il ? Répondez par oui ou par non et expliquez », lance le membre du jury.

Miss Texas was asked if Trump handled Charlottesville badly. She, uh ... didn't play. 🇺🇸 #MissAmerica pic.twitter.com/5JMT4tBpeL — shauna (@goldengateblond) September 11, 2017

>> A lire aussi : « Ils ont essayé de tuer ma fille pour la faire taire »

« Donald Trump aurait dû réagir plus tôt »

Margana Wood, qui n’a pas remporté la couronne, ne s’est pas laissé impressionner. « Je pense que c’était évident que c’était une attaque terroriste et je pense que le président des Etats-Unis, Donald Trump, aurait dû réagir plus tôt, nommer ce fait et faire en sorte que chaque Américain se sente en sécurité dans ce pays. C’est le problème < 3en ce moment », lance-t-elle. Son discours a été acclamé mais ne lui a pas suffi à gagner le concours.

>> A lire aussi : Les violences mettent en lumière l’ambiguïté de Trump vis-à-vis de l’extrême droite

Le 12 août,une voiture a foncé dans une foule composée de contre-manifestants hostiles au rassemblement d’extrême droite. Heather Heyer, une avocate de 32 ans, a perdu la vie, et plusieurs personnes ont été blessées.