«Les Terriens du dimanche»: Thierry Ardisson a dit à ses chroniqueurs de se lâcher

«Les Terriens du dimanche», le nouveau rendez-vous de Thierry Ardisson sur C8... le dimanche! — C8

Double dose de Thierry Ardisson le week-end sur C8 à partir de cette rentrée. En plus de Salut les Terriens le samedi soir, l’homme en noir remet ça le dimanche à 19h avec Les Terriens du dimanche, toujours un talk-show, mais cette fois avec non pas des invités mais des chroniqueurs. « Entre le Petit Rapporteur et On a tout essayé », clarifie le producteur Stéphane Simon dans Le Parisien. Ardisson, lui, évoque un besoin avec dans Le Figaro : C’est moi qui ai demandé à faire Les Terriens du dimanche parce que j’étais frus­tré de ne pas parler de poli­tique et de société. J’avais juste envie de faire autre chose que des inter­views, de parler de ce qui se passe aujourd’­hui. »

>> Raquel Garrido sur C8: «Plus il y a d'Insoumis à la télé, mieux c'est»

Tout miser sur le casting

Avant son lancement, Les Terriens a déjà fait parler d’elle avec la présence parmi les chroniqueurs de Raquel Garrido, porte-parole de la France insoumise, qui a même posé une question au Premier ministre Edouard Philippe au nom de l’émission lors de sa conférence de rentrée. L’animateur a semble-t-il tout misé sur son casting de chroniqueurs, histoire de s’assurer quelques clashs, buzz et relais médias.

Ce soir c'est ma première chez Ardisson dans Les Terriens du Dimanche 😱 J'espère que ma prestation vous plaira ❤️ RDV à 19h sur C8 #LTD pic.twitter.com/7AY8wC4QWo — JEREMSTAR (@jeremstar) September 10, 2017

Raquel Garrido côtoiera ainsi Franz-Olivier Giesbert, la chef d’entreprise Hapsatou Sy, Natacha Polony ou l’avocat Gilles-William Goldnadel, l’humoriste Mathieu Madénian et le spécialiste de téléréalité Jeremstar. Tout un programme. « Je leur ai dit de se lâcher, confie Thierry Ardisson. S’il y a des dérapages, on coupera au montage. »

>> A lire aussi : Mais il aime qui à la télé Thierry Ardisson? (on cherche, on cherche)

Touche pas à mes Terriens

Selon Le Parisien qui a assisté jeudi à l’enregistrement de la première, le programme a pour seule originalité la séquence « Zone libre », où les chroniqueurs se mettent en scène, à l’instar de Hapsatou Sy chez les naturistes, FOG dans les quartiers nord de Marseille ou Raquel Garrido, donc, en pleine enquête sur la Loi Travail.