VIDÉO. «On n'est pas couché»: Francis Huster dévoile un lourd secret et clashe Yann Moix

Francis Huster était l’invité de Laurent Ruquier samedi soir dans On n’est pas couché pour son livre N’abandonnez jamais, ne renoncez à rien, un livre qu’il a écrit pour faire face en ces temps troublés. Mais aussi pour une raison aussi personnelle que douloureuse. « J’ai écrit ce livre tout simplement parce qu’à 12 ans, dans la maison de ma grand-mère à la Varenne-Saint-Hilaire, je me suis retrouvé en pleine nuit dans le lit et j’ai vu une lampe de poche, raconte-t-il. Et un homme s’est appro­ché de moi et il m’a violé avec un couteau. »

«Repartir de zéro et de transcender sa vie»

Une révélation qu’il fait aujourd’hui pour qu’en lisant son livre, « les gens puissent peut-être avoir la force et le courage et tourner une page et recommencer ». « Quand on a tout perdu, quand on est vraiment face à la mort, il y a comme un miracle. Il s’agit de repartir de zéro et de transcender sa vie », a expliqué l’homme de théâtre face à l’animateur et ses chroniqueurs Christine Angot et Yann Moix.

Une longue inimitié

Ce dernier n’a pas eu l’air convaincu, reprochant au livre de Francis Huster « de partir dans tous les sens : la mort, de l’amour, de la vie, du théâtre de Molière… » Pour Yann Moix, il ne s’agit que d’un cri de colère. « Vous n’avez rien compris, rétorque l’auteur, piqué au vif. Si je viens ce soir, c’est pas pour dire que mon prix mérite le prix Goncourt, c’est une main tendue. » Ces deux-là ne s’entendront pas de la soirée, et peut-être jamais de la vie. En effet, Francis Huster a rappelé une vieille histoire : « Il y a trente ans exactement, dans OK !, vous avez écrit des lignes ignobles sur moi. » Pas OK tout ça.