VIDEO. Un extrait de la nouvelle saison de «X-Files» bientôt disponible

Le 8 octobre prochain, la Fox risque de déclencher une petite émeute de geeks dans le hall du Comic-Con de New York. En effet, la chaîne va présenter aux fans la bande-annonce de la 11e saison tant attendue de X-Files.

Les acteurs David Duchovny, Gillian Anderson et Mitch Pileggi (l’agent Walter Skinner) seront au rendez-vous au côté du créateur de la série Chris Carter pour répondre aux questions. En avril 2017 la série avait été renouvelée pour une nouvelle année.

David Madden, patron de Fox Broadcasting Company, avait à l’occasion déclaré : « Des personnages iconiques, des intrigues riches, des créateurs audacieux, voilà tout ce qui fait les grands shows télévisés. Et c’est notamment pourquoi la série X-Files a eu un impact si profond sur des millions de fans à travers le monde. (…) Nous sommes excités à l’idée de voir quels nouveaux mystères Mulder et Scully vont découvrir dans ce nouveau chapitre d’X-Files. »

La 10e saison d’X Files avait été diffusée sur la Fox en janvier 2016 et avait rompu une pause télévisuelle de 14 ans.

