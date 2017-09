VIDEO. Les stars se mobilisent autour d’un téléthon pour les victimes de l’ouragan Harvey

Jamie Foxx — WENN

Le show-business se mobilise pour aider les victimes de l’ouragan Harvey. Après des dons très généreux de la part de nombreux artistes (Sandra Bullock avait par exemple donné la belle somme d’un million de dollars), c’est maintenant un téléthon qui est organisé au profit des victimes.

Rolling Stone nous apprend en effet qu’une émission spéciale d’une heure sera diffusée le 12 septembre sur les chaînes américaines ABC, CBS, CMT, Fox et NBC. On retrouvera des performances de Jamie Foxx, Matthew McConaughey, Julia Roberts, Adam Sandler, Ryan Seacrest, Karlie Kloss, Rob Lowe, Blake Shelton, Michael Strahan, Barbra Streisand et Resse Witherspoon. On notera aussi une performance live de George Strait, une légende de la country qui sera en train de donner un concert de charité à San Antonio. Et le line-up n’est pas encore définitif…

Une mobilisation qui fait chaud au cœur

Et ce n’est pas tout. De nombreuses personnalités ont mis la main à la pâte pour aider les victimes.

C’est le cas Leonardo DiCaprio, Paul Simon et Edi Brickell, qui ont tous fait des dons d’un million de dollars, ou encore Miley Cyrus qui a donné 500.000 dollars. Des concerts de charité ont été aussi prévus par Fall Out Boy, Bun B (l’organisateur du téléthon), ou encore Solange Knowles.