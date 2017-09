Hélène Rollès (de «Hélène et les garçons») très énervée contre «Danse avec les Stars»

Hélène Rollès joue dans «Les Mystères de l'amour». — Julien Cauvin / TMC

Un (troisième) petit tour et puis s’en va (encore). Hélène Rollès en a ras-le-bol du traitement que lui fait subir la production de DALS. Contactée à trois reprises par le programme, motivée pour y participer, l’actrice d’Hélène et les garçons et des Mystères de l’amour ne fera finalement pas partie de l’émission cette année. Et ça l’énerve.

« Je suis un peu lassée »

Recalée pour la troisième fois, elle a confié à Télé Star : « DALS m’aurait amusée, mais ils m’ont dit non. Je ne comprends pas vraiment pourquoi car c’est eux qui m’ont contactée pour savoir si je serais intéressée. Quand je réponds oui, ils ne me donnent plus de nouvelles. C’est la troisième fois qu’ils me font le coup. Alors forcément, je suis un peu lassée. Surtout que j’étais hyper motivée au départ. La danse représentait un vrai défi pour moi. Maintenant, je suis passée à autre chose. »

