M6: Jeu de survie, appels d'urgence et Puy du Fou... Voici les nouvelles émissions de la chaîne

Stéphane Rotenberg, sur le tournage de «Wild». — Laurent BARTHELEMY

« On prend des risques et ça paye », clame Frédéric de Vincelles, le directeur des programmes de M6. Il faut dire qu’il pouvait avoir le sourire, mardi soir, lors de la conférence de rentrée, puisque la chaîne a enregistré ses meilleures audiences estivales depuis onze ans. M6, qui se rapproche de plus en plus des plates-bandes de sa principale rivale, TF1, a dévoilé les principaux temps forts de son antenne pour les mois à venir. Vraies nouveautés, petites resucées et succès confirmés, voici les principaux programmes à surveiller de près.

La photo de famille (d'une partie) du groupe M6 #RentreeGroupeM6 pic.twitter.com/IFNN3JdGZO — Fabien Randanne (@fabrandanne) September 5, 2017

« Une Ambition intime » délaisse la politique

La première saison, centrée sur les personnalités politique, avait été accusée de mélanger les genres et de traiter avec complaisance les candidats à la présidentielle. Une Ambition intimefera un retour plus consensuel puisque désormais Karine Le Marchand recueillera les confessions des stars. L’animatrice tournera l’un des premiers numéros ce week-end, avec Franck Dubosc.

Sensations fortes dans les coulisses d’un centre d’appel d’urgences

Sensationnel ou sensationnaliste, chacun choisira son camp, mais Urgences, la vie au bout du fil ne laissera pas les téléspectateurs indifférents. Cette série documentaire plante ses caméras dans un centre d’appel et laisse entendre les coups de fils de particuliers paniqués ou en détresse. Le bref aperçu présenté aux journalistes était saisissant. Le programme permettra de mettre l’accent sur le travail de ces agents, leur sens de l’écoute et leur sang-froid, et de rappeler les gestes qui sauvent.

« Wild », un nouveau jeu d’aventure

Que les nostalgiques de Pékin Express et Qui est la taupe ? se réjouissent ! Stéphane Rotenberg sera aux manettes d’un nouveau jeu d’aventure, Wild. Quatorze candidats seront en lice : chacun des sept « experts » en survie devra faire équipe avec l’un des sept novices. Les binômes devront rallier un point précis avant les autres. Chaque épisode se déroulera dans un environnement hostile (jungle, montagne, savane, désert…).

Les stars de la chaîne au Puy du Fou

Oyé, oyé, à l’occasion des 40 ans du Puy du Fou, les animateurs de M6 font leur show. Ophélie Meunier, Julia Vignali, Philippe Etchebest, David Ginola et Jérome Anthony participeront exceptionnellement au spectacle du célèbre parc vendéen. On vous laisse deviner qui jouera les gladiateurs ou les Vikings et qui ira au contact des rapaces… L’émission, déjà tournée, sera un moyen de découvrir les coulisses du spectacle.

Adriana Karembeu en bave « à l’état sauvage »

A l’état sauvage est l’un des succès de la chaîne. Pas étonnant d’apprendre que Mike Horn a rempilé pour une nouvelle saison. Il a ainsi emmené Shy’m et Adriana Karambeu au Népal. Si la première fait plutôt bonne figure, la seconde, comme on l’a vu dans un des extraits diffusés, a particulièrement souffert du froid intense. Assurément, ce sera l’occasion de découvrir ces personnalités sous un autre jour.

Shy'm et Mike Horn, qui étaient à la conférence #RentréeGroupeM6, au côté de Frédéric de Vincelles. pic.twitter.com/F3JeZsHpQx — Fabien Randanne (@fabrandanne) September 5, 2017

Un nouveau « Nouvelle Star »

Retour à la maison après un détour sur C8 pour Nouvelle Star. Le télé-crochet, animé par Shy’m, revient dans une formule ripolinée, avec un seul direct (la finale) et des petits aménagements comme le « star pass » qui permettra à cinq candidats de décrocher leur ticket pour la finale dès les auditions. L’aperçu présenté aux journalistes était prometteur : entre vrais talents, éternelles punchlines et cascades de larmes (Coeur de pirate remporte la palme de l’émotivité).

Des soirées polar…

Côté fictions, M6 misera, après Glacé, diffusé la saison passée sur le thriller avec Souviens-toi, mini-série de six épisodes de 52 minutes avec Marie Gillain et Sami Bouajila. Elle est psy, il est policier et tous deux enquêtes sur le meurtre sauvage d’une famille auquel seule une enfant a survécu. Frissons toujours avec La Faute, quatre épisodes de 52 minutes, où l’histoire d’une femme qui a oublié d’aller chercher la fille de sa meilleure amie à la sortie de l’école comme elle lui avait promis. Et qui se rend compte avec horreur que l’enfant a disparu. Dans le rôle principal, Valérie Karsenti abordera un registre à l’opposé de Scènes de ménage.

… et des séries humoristiques

Le gros pari de la rentrée pour M6, c’est Quadra, une minisérie de huit épisodes de cinquante-deux minutes sur la crise de la quarantaine, avec François-Xavier Demaison. Anne Giafferi, scénariste de Fais pas ci, fais pas ça, a signé les six épisodes de Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? qui verra un urbain (Lorànt Deutsch) s’installer avec sa femme dans la petite ville où il a grandi. La mise au vert ne sera pas forcément reposante.