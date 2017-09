VIDEO. Stéphane Bern en une de «Paris Match»: «On ne demande pas la couv'»

Stéphane Bern, le 28 juin 2016. — VILLARD/SIPA

Premier couple d’hommes en couverture de Paris Match, Stéphane Bern et son compagnon Lionel ont fait parler d’eux en août. Dans l’émission C à vous, animée par Anne-Elisabeth Lemoine, l’animateur télé est revenu sur le buzz provoqué par cette une (dans la vidéo ci-dessous, à 14’30).

Et visiblement, poser en une n’était pas un choix militant. « Paris Match m’a envoyé un petit texto le lundi précédent en me disant "Voilà, le sujet va passer jeudi, plus la couv'". Alors je prends ça dans la figure en me disant, est-ce vraiment nécessaire, la couv' ? » Stéphane Bern précise : « Il faut le dire aux gens, on ne demande pas la couv' de Paris Match. »

« Ravi pour les réactions que ça a suscité »

Mais cette une surprise a comblé Stéphane Bern, « ravi pour les réactions que ça a suscité » et heureux de l’image renvoyée auprès de « tous ces gamins qui cherchent leur identité ». Il explique : « Vous savez qu’il y a un taux de suicide chez les jeunes qui recherchent leur identité. Si ça, ça peut leur rendre service alors au moins j’aurais fait œuvre utile, même sans le vouloir. »

Loin de lui l’idée d’être « un emblème, un porte-drapeau, un symbole, je suis plutôt discret sur ma vie », et pourtant, l’animateur a pris ce rôle qui lui est tombé dessus avec plaisir. « C’est vrai que quand les droits publics sont menacés et franchement, on en a entendu pendant les manifs pour tous, merci, avance-t-il. Eh bien, là au moins je suis fier de me dire, si ça a pu sauver quelques gamins qui ont vu la une de Match en se disant "Bah oui, on peut avoir l’air normal et en même temps aimer un homme", très bien. »