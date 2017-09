«TPMP»: Cyril Hanouna reconnaît avoir annoncé à tort le retour d'Enora Malagré

Cyril Hanouna et Enora Malagré sur D8. — Maxime Bruno / D8

Un départ définitif. Au début de l’été, Enora Malagré décidait de quitter TPMP. Sa justification ? « Les derniers temps, j’y allais la boule au ventre, avait-elle confié à Téléobs. [Cyril Hanouna] a été trop sévère avec moi, il me coupait tout le temps la parole, souvent d’un simple geste. Je me retrouvais avec, d’un côté, un mec qui te produit pendant cinq ans et de l’autre, le même qui te dit à l’antenne que tu es une "animatrice en carton". » C’est pourquoi, l’annonce, la semaine dernière, du retour de la chroniqueuse par Cyril Hanouna en avait surpris plus d’un. A raison.

« Je ne retourne pas ma veste »

L’animateur a assuré à TV Mag qu’Enora Malagré reviendrait dans son émission dans quelques mois : « Elle ne sera pas là à la rentrée, mais il n’est pas exclu qu’en janvier elle soit de retour. » Une information immédiatement démentie par la principale intéressée dans Télé 2 Semaines : « Je ne retourne pas ma veste. Une fois que j’ai pris une décision, je m’y tiens. » Et d’en rajouter une couche sur Twitter.

la presse A dû se tromper il N a jamais été question pour moi de revenir dans TPMP. Je leur souhaite D ailleurs une merveilleuse saison ❤️ — Enora Malagré (@EnoraMofficiel) August 31, 2017

Pas de quoi déstabiliser Baba qui a maintenu sa déclaration, avançant que la chroniqueuse avait « pris rendez-vous avec des gens de [la] production. C’est peut-être pour travailler derrière Touche pas à mon poste, peut-être qu’elle va travailler avec les équipes, je ne sais pas », a-t-il ajouté. Drôle de manière de se défausser quand on sait que l’animateur est également à la tête de la société de production de l’émission…

Un nouveau démenti pour la chroniqueuse

A nouveau contactée par Télé 2 Semaines, Enora Malagré a encore démenti les propos de son ancien patron. « C'est hyper gentil de sa part, mais je n'ai pris aucun rendez-vous et je n'ai aucun contact avec eux pour le moment, a-t-elle tenu à préciser. Peut-être plus tard. Je dois tout à Cyril. Sa façon de me laisser la porte ouverte me touche et me prouve que c'est un ami, mais pour l'instant, je suis complètement ailleurs. »