«TPMP»: Pierre Ménès révèle pourquoi Zidane est fâché avec lui depuis plus de dix ans

Pour sa première en tant que chroniqueur dans l’émission Touche pas à mon poste, Pierre Ménès n’a pas été dépaysé.

Le journaliste s’est rapidement exprimé sur son domaine de prédilection : le football. Et plus précisément sur sa relation tourmentée avec Zinédine Zidane.

Zinédine Zidane en pleurs devant les images de son père

TPMP « nouvelle formule » est en effet revenu lundi soir sur une séquence des 40 ans de Téléfoot, diffusée dimanche matin, où Zinédine Zidane se confie comme rarement sur sa carrière et sa vie privée. Il fond notamment en larmes en revoyant des images de son père.

Cyril Hanouna a demandé à son équipe de réagir à ce moment de télévision pour la nouvelle rubrique de l’émission baptisée « Touche pas à mon TT », pendant laquelle les chroniqueurs commentent trois sujets télé qui sont devenus des Trending Topics (TT) sur Twitter.

Les deux hommes en froid depuis le coup de tête de Zidane

« Sur le terrain, sur le banc ou dans l’émotion, il est toujours dans l’excellence », a d’abord confié Pierre Ménès. La figure emblématique du Canal Football Club a ensuite avoué qu’il était fâché avec Zinédine Zidane depuis plus de dix ans. « Enfin… il est fâché depuis très longtemps », a-t-il précisé avant de donner les raisons de cette brouille tenace.

Elle remonte à la finale de la Coupe du monde 2006 entre la France et l’Italie, restée célèbre pour le coup de tête asséné par Zinédine Zidane à Marco Materazzi. « J’avais participé à une émission sur M6, a expliqué le chroniqueur. On avait décrypté le coup de boule et j’avais dit que n’importe quel autre joueur de l’équipe de France qui aurait mis ce coup de boule aurait été obligé de quitter le pays à tout jamais. Alors que lui a été absous dès le lendemain par Chirac et par la France ».

Pierre Ménès « très ému par ces images »

Pierre Ménès assure toutefois garder toute son estime pour le Marseillais : « Ça ne m’empêche pas de l’avoir adoré comme joueur, d’apprécier son immense travail comme entraîneur au Real et d’avoir été très ému par ses images. » Une réconciliation en vue ?