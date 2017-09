«DALS»: TF1 annonce qui va remplacer Laurent Ournac à la présentation, et le choix est surprenant

Laurent Ournac dans Danse avec les stars en septembre 2016 — NIVIERE/SIPA

Non pas un, ni deux, mais moult remplaçants pour Laurent Ournac ! Sandrine Quétier va devoir coprésenter Danse avec les Stars avec des animateurs phare de TF1, qui tourneront à ses côtés toutes les semaines. Nikos Alia­gas, Laurence Bocco­lini et Jean-Pierre Foucault ont déjà confirmé leur présence, selon Le Parisien.

Retour le 14 octobre

Le but pour la chaîne ? Pimenter le concours de danse qui reviendra à partir du 14 octobre pour une huitième saison, avec un casting de célébrités également relevé. Parmi les candidats qui fouleront le parquet ciré de DALS, on compte tout de même Camille Lacourt, Arielle Dombasle ou Sinclair… On a encore un doute sur la présence des ex-miss France Camille Cerf et Delphine Wespiser, qui devrait être confirmée (ou infirmée) sous peu.