Succès d'audience pour «La Mante»: Du genre et du gore sur TF1, c'est donc possible

Carole Bouquet, serial killeuse pour TF1 dans «La Mante» — PIERRE-OLIVIER / CAPA PICTURES

Cette semaine, c’est la rentrée télé mais aussi la rentrée séries. TF1 a voulu doubler la concurrence et frapper un grand coup avec La Mante, un thriller à la Silence des agneaux, interprété par Carole Bouquet et Fred Testo. Diffusés lundi soir, les deux premiers épisodes de cette mini-série qui en compte six ont réuni 5,3 millions de téléspectateurs, pour une part d’audience de 23,1 %. La première chaîne est ainsi leader des audiences, devant L’amour est dans le pré sur M6 et ses 4,5 millions d’amoureux de la nature. C’est un très bon score, mais aussi et surtout la preuve, après Le Secret d’Elise, que la fiction de TF1 peut et doit sortir de sa zone de confort.

>> «Glacé»: M6 se met au polar (et coche toutes les cases)

Des références américaines

Dans La Mante, Carole Bouquet n’est ni responsable de camping, ni ange gardien, ni même profileuse, mais Jeanne Deber, une serial killer qui a terrorisé la France 20 ans auparavant. Aujourd’hui en prison, elle sort de l’ombre, lorsque des crimes sont commis sous le même mode opératoire et que la police a besoin d’elle pour coincer ce copycat. La tueuse accepte, à une condition : avoir pour interlocuteur Damien Carrot, un flic et… son fils. Impossible de ne pas penser au Silence des agneaux pour la fugire de serial killer à la Hannibal Lecter, ainsi qu’à la série américaine Blacklist pour le pitch de départ.

>> A lire aussi : «Missions», «Transferts»… Enfin de la bonne science-fiction française à la télé?

« On assume pleinement le genre »

Des références américaines que les créateurs assument totalement, la chaîne aussi. « C’est un thriller très noir, assure Marie Guillaumond, directrice artistique de la fiction française de TF1, à Allociné. Il n’y a pas si longtemps, à TF1, on se disait "on ne peut pas faire d’histoires de genre". Et là on assume pleinement le genre, on s’amuse avec. »

Déjà avec Le Secret d’Elise et son récit fantastique sur trois périodes différentes, TF1 prenait des risques, des risques payants puisque la mini-série a frôlé les 7 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion en 2016 et s’est imposée comme l’un des records d’audience de la fiction française de ces dernières années. Pas étonnant qu’il ait fait de nouveau appel à son réalisateur, Alexandre Laurent, pour La Mante.

>> «Disparue», «Malaterra», «Le secret d’Elise»: L’invasion des adaptations dans les séries françaises?

Interdit aux moins de 12 ans

Mais contrairement au Secret d’Elise, qui était adaptée d’un format américain (The Oaks), La Mante est une création 100 % made in France, une France qui n’a plus peur de verser dans le gore en prime time, avec des mises à mort pour le moins graphiques et l’interdiction aux moins de 12 ans qui va bien avec. « Il fallait des scènes chocs car on parle d’un serial killer, explique Alexandre Laurent. Mais je n’avais pas de volonté d’aller plus loin que d’habitude, juste parce que c’est TF1. Je veux juste raconter des histoires auxquelles on croit. » On commence à y croire, « we want to believe ».