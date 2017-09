«Danse avec les stars»: Le nageur Camille Lacourt participera bel et bien au concours de danse

CHA-CHA-CHA Le sportif a officialisé sa participation via le compte Twitter officiel de l’émission de TF1…

Camille Lacourt participera à l'émission «Danse avec les stars» — JOHN SPENCER/SIPA

C’est officiel,Camille Lacourt va se jeter dans le grand bain. Le nageur, quintuple champion du monde et d’Europe, participera bel et bien àDanse avec les stars sur TF1. C’est via le compte officiel Twitter du concours de danse que le sportif a annoncé la nouvelle.

« Un nouveau défi »

« Je ne suis pas sûr d’être capable d’aller chercher une médaille d’or là-bas, a expliqué Camille Lacourt à Sandrine Quétier dans une vidéo, mais c’est un autre défi ». Le nageur a également ajouté être « un peu stressé mais très motivé », « j’ai envie de travailler », affirme-t-il. Le sportif affrontera notamment Sinclair, Arielle Dombasle ou encore Christian Quesada, le roi des 12 coups de midi. On a donc hâte de découvrir si le nageur sera aussi à l’aise sur un dancefloor que dans l’eau.