Jean-Marc Morandini sur CNews: Quelques couacs ont perturbé le retour de l'animateur

C’est ce qu’on appelle un retour en toute discrétion. Ce lundi matin à 11h, Jean-Marc Morandini a réintégré la chaîne CNews, près d’un an après son arrivée provoquant notamment l’une des plus grandes crises de l’histoire de la chaîne (feu iTélé). Par la suite, son émission sur les médias avait d’ailleurs été suspendue.

Visiblement ravi de retrouver enfin un plateau, Jean-Marc Morandini a toutefois dû faire face à quelques problèmes techniques, retardant de quelques minutes son lancement. Une fois en direct, l'animateur a annoncé la couleur et promis de « parler sans filtre », comme il a « toujours aimé le faire ».

CNews… sur Non Stop People

Si sa nouvelle émission est bien diffusée sur CNews, ce sont les équipes de Non Stop People qui l’ont réalisée, « faute de volontaires », rapportele site Puremédias. Au programme de Morandini Live ? Les audiences de la saison 7 de la série Game of Thrones (qui a pris fin la semaine dernière), le baptême du feu de Christine Angot dans ONPC ou encore les Enfants de la télé de Laurent Ruquier sur France 2.

Pour l’accompagner, quatre chroniqueurs ont répondu présent : David-Xavier Weiss, ancien adjoint de Patrick Balkany, l’humoriste Farah RK, Mélanie Lepoutre, une ancienne journaliste sur CNews, et Simon Marty, l’ancien rédacteur en chef du Grand direct des médias que présentait Morandi sur Europe 1. Au total, « une quinzaine de visages » devrait accompagner l’animateur prochainement.

Côté invité, Cyril Hanouna sera la première personnalité à lui rendre visite mardi, mais attention, « on vous le dit tout de suite, on ne va pas avoir des invités tous les jours », a expliqué Morandini. La raison ? « On les voit partout, ils servent la même soupe, on aura des invités de temps en temps quand ils ont des choses à dire ». Ou quand ils accepteront simplement l’invitation ?