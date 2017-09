Audiences TV: Bon démarrage pour la nouvelle version des «Enfants de la télé» sur France 2

Laurent Ruquier a présenté sa nouvelle version des «Enfants de la télé», sur France 2 — Vincent Capman - FTV

La rentrée commence plutôt bien pour Laurent Ruquier. Ce premier week-end de septembre était doublement important pour l’animateur : les débuts de Christine Angot dansOn n’est pas couché, et le lancement de la nouvelle version des Enfants de la télé sur France 2 dimanche après-midi. Missions accomplies. Samedi, la nouvelle chroniqueuse a passé le baptême du feu haut la main, et le lendemain, l’émission tenue auparavant par Arthur sur TF1 a réalisé un bon démarrage.

>> A lire aussi: Un baptême du feu plutôt soft pour Christine Angot dans «On n’est pas couché»

Vianney, Chantal Ladesou et Grégoire Ludig en premiers invités

Pour sa première sur France 2 (diffusé à 14h20 dimanche), Les enfants de la télé à la sauce Ruquier a attiré 1,42 millions de curieux sur la chaîne, soit 11.3 % de part d’audience, rapporte le site spécialisé Puremédias. Un joli score pour ce démarrage qui conviait Vianney, Chantal Ladesou et Grégoire Ludig (Palmashow), puisqu’en comparaison, l’an dernier la case horaire réalisait 970.000 téléspectateurs, soit 7.9 % de part d’audience précise Puremédias. L’enjeu sera désormais de fidéliser ce public et maintenir le cap semaine après semaine.