Après «La La Land», Damien Chazelle tourne en France une série pour Netflix

Entre le sacre de La La Land aux Oscars et le futur tournage de First Man, son biopic de Neil Armstrong avec Ryan Gosling, le réalisateur Damien Chazelle trouve tout de même le temps de faire une série pour Netflix. Une série presque française. En effet, The Eddy sera tournée et se déroule dans la capitale française, « un Paris multiculturel où se croiseront les histoires d’un club, son propriétaire, un groupe de musique », précise le communiqué de presse.

Une série musicale donc, avec des épisodes écrits par Jack Thorne (This is England, Wonder) et une musique signée Glen Ballard, détenteur de six Grammy Awards. Damien Chazelle, lui, réalisera deux des huit épisodes. « J’ai toujours rêvé de tourner à Paris, je suis donc particulièrement enthousiaste à l’idée de travailler sur ce projet et ravi qu’il soit accueilli par Netflix », commente-t-il. Après Shonda Rhimes ou encore Martin Scorsese, Netflix accueille un nouveau champion dans son écurie.