Le «Club Dorothée» fête ses 30 ans, et on a de la chance, on est tous invités

Le «Club Dorothée», l'émission jeunesse culte de TF1, fête ses 30 ans

Double anniversaire pour le Club Dorothée, l’émission jeunesse culte de TF1. En l’espace de quelques jours, le Club Do fête à la fois les vingt ans de sa toute dernière émission le 29 août 1997 et les trente ans de son lancement le 2 septembre, un mercredi.

Il y a 20 ans jour pour jour notre émission s'arrêtait 😢Comment avez-vous vécu ce moment? #ClubDorothée #30ansClubDo https://t.co/hiy43cOly3 — Génération Club Do (@ClubDorothee) August 29, 2017

Dès mardi, Génération Club Do, une chaîne officielle YouTube, proposait de revoir l’ultime émission en intégrale et raviva des souvenirs émus sur les réseaux sociaux. « J’avais 17 ans et je me souviens de la matinée, écrit un twittos. Je savais qu’à 11h30, je ne serai plus un ado mais un adulte. » Un autre n’y croyait pas : « Je pensais que ça allait recommencer. »

C’est toujours les vacances

Il est bon de rappeler que Club Dorothée était à l’époque l’émission la plus regardée en France à l’époque, et que Dorothée et ses acolytes Ariane, Jacky, Corbier et Patrick pouvaient tenir l’antenne plus de vingt-cinq heures par semaine. Ce sont plusieurs millions d’enfants qui ont grandi - dans tous les sens du terme - avec les Musclés, le jeu de l’ABC, Pas de pitié pour les croissants, les sitcoms AB ou le meilleur de la japanime : Dragon Ball Z, Les Chevaliers du Zodiaque, Max et Cie, Sailor Moon, Nicky Larson…

Un documentaire inédit

Pour ce trentième anniversaire, Génération Club Do propose à partir de samedi 18 heures un web documentaire, présenté par Le Joueur du Grenier et divisé en six parties, qui donnera la parole non seulement aux protagonistes de l’époque mais aussi aux téléspectateurs d’hier, devenus animateurs, artistes ou YouTubeurs aujourd’hui. Et qui sait, vous trouverez peut-être votre nom dans le générique de fin.