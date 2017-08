Après deux années de bons et loyaux services, et des pastilles pas toujours très drôles, le très jeune chroniqueur (19 ans) Panayotis Pascot annonce qu’il ne sera pas de retour dans Quotidien cette saison. Une décision prise à quatre jours de la première. « La tentation de rester à Quotidien est grande, explique-t-il sur Twitter, mais cette année j’ai décidé de m’attaquer à de nouveaux projets. » Le cinéma ? Panayotis a en effet récemment fait ses débuts au cinéma dans Adopte un veuf avec André Dussolier et Bérengère Krief.

La tentation de rester à Quotidien est grande mais cette année j'ai décidé de m'attaquer à de nouveaux projets. 1/3 — Panayotis Pascot (@PanayotisPascot) August 31, 2017

Je souhaite une belle rentrée à mes (ex)collègues ! Quant à nous, on se revoit très vite, promis ! Pana 😊 3/3 — Panayotis Pascot (@PanayotisPascot) August 31, 2017

« J’ai passé deux années très amusantes, continue le chroniqueur. Yann Barthès et Laurent Bon m’ont beaucoup appris. Merci aux équipes de Quotidien. Je souhaite une belle rentrée à mes (ex) collègues ». Rentrée qui s’effectuera lundi à 19h20 sur TMC.

V. J.