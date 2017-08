Audiences: «Joséphine» ne fait qu'une bouchée du «Prochain grand pâtissier»

Mimi Mathy dans «Joséphine, ange gardien» — DEMD/TF1

Ce n’est pas encore tout à fait la rentrée télé, mais France 2 a lancé ce mardi la nouvelle saison, la quatrième, de son concours de cuisine Qui sera le prochain grand pâtissier ?, non plus présenté par Virginie Guillaume mais par Jean Imbert.

Joséphine est vraiment l’ange gardien des audiences de TF1

Et patatras ! Avec seulement 1,5 million de téléspectateurs et 7,6 % de part de marché, l’émission a fait un flan et ne se place que quatrième de la soirée, derrière la rediffusion de Meutres à La Rochelle sur France 3 (3,1 millions, 14,6 % PDA) et le film inédit Les Vacances du Petit Nicolas sur France 2 (3,2 millions, 15,2 % PDA).

La grande gagnante de la soirée est l’indéboulonnable Joséphine, avec un épisode inédit de la saison 17 et 4,3 millions de téléspectateurs, pour une part de marché de 20,1 %. Elle est vraiment l’ange gardien des audiences de TF1, et s’invitera le temps d’un épisode crossover dans une autre série à succès de la chaîne, Camping Paradis. Trop hâte.