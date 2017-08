Enora Malagré à la «Zygel Académie»: «Je m'éclate autant sur du Bach que sur de l'électro!»

Enora Malagré qui s'essaie au marimba sur le plateau de la «Zygel Académie». — Capture d'écran / France 2

Ce jeudi soir à 23h, France 2 lance la Zygel Académie, une émission qui combat les clichés sur la musique classique et dans laquelle les invités se mouillent. Parmi eux, Enora Malagré semble complètement subjuguée par les paroles de Jean-François Zygel. On a demandé à la chroniqueuse ce qui la transportait à ce point dans la musique et quelle place avait le classique dans sa vie.

Dans l’émission, vous semblez happée par la musique. Vous aimez le classique ?

Je baigne dans la musique depuis que je suis petite. N’importe quelle musique. Mon papa écoutait beaucoup de rock, de world music à la maison, et tous les dimanches matin, c’était musique classique avec toujours le même rituel. On faisait des blind tests durant lesquels il fallait deviner le compositeur, l’instrument, le siècle du morceau… Cette curiosité qu’il m’a transmise est devenue une passion, c’est aussi ma madeleine de Proust. Du coup, j’étais au bord de l’hystérie sur le plateau !

Vous-même, avez-vous une formation musicale ?

J’ai tenté d’apprendre le piano, mais ça a été un fiasco total ! En revanche, après, j’ai longtemps fait du chant lyrique, fait partie d’une chorale. C’est quelque chose qui fait partie de ma vie.

Vous semblez éblouie par Jean-François Zygel. Que s’est-il passé ?

Ce qui m’a le plus surprise c’est la façon qu'il a de raconter le classique. Il a une pédagogie, une clarté et une bonhomie incroyables. Il est profond, a une lumière qui transpire tout le temps. Par exemple, en me parlant de marimba, il a vu juste. C’est un instrument que j’ai l’habitude d’entendre dans la musique électro par exemple, et le découvrir joué par de très jeunes hommes sur du Bach, c’était génial. Ça sonne différemment, ça prend encore plus son sens dans la musique classique. Et c’était drôle de me faire essayer.

Quels clichés ancrés en vous l’émission a-t-elle démonté ?

Pour moi, c’était destiné aux riches alors qu’en fait, l’opéra est assez accessible. On peut croire que cette musique est chiante, pas très abordable. Mais par exemple, la musique médiévale paraît boring, en fait c’est vachement basé sur des rythmes, c’est tribal, presque du hip-hop. Beaucoup d’artistes d’aujourd’hui utilisent des sons de musique classique. Moi je peux m’éclater sur du Bach mais il faut le rendre accessible. Jean-François Zygel a la seule émission qui permet de faire ça.

Dans le test avant l’émission, vous avez confié que votre instrument préféré était la viole, ce n’est pas commun…

C’est mon premier choc musical, un électrochoc, même. Quand j’étais enfant, j’ai vu le film Tous les matins du monde, sur la vie de Marin Marais (joueur de viole de gambe et compositeur). Cet instrument m’a fait fondre en larmes, je lui ai trouvé une puissance et une modernité incroyables. Aujourd’hui encore, dès que j’ai envie de rêver, c’est ce que j’écoute. Ça me permet de m’évader. La viole, c’est moi !