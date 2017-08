«Family Battle»: Cyril Hanouna relance «Une famille en or» le 22 septembre

L'animateur Cyril Hanouna. — Cyrille GEORGE JERUSALMI/D8

Plus de TPMP le vendredi. Oh ? Mais toujours Cyril Hanouna. Ah ! En effet, à partir du 22 septembre, le talk-show laissera sa place à Family Battle, un nouveau jeu qui en rappelle un vieux. Family Battle n’est autre qu’une nouvelle adaptation du format Family Feud, alias Une famille en or. Cyril Hanouna succède ainsi à Patrick Roy, Bernard Montiel ou plus récemment Christophe Dechavanne et Arnaud Tsamère à la tête de l’émission culte.

Une famille en plaqué or

Programmé tous les vendredis à 19h10, Family Battle reprend à l’identique le concept original (deux familles répondent à des questions préalablement posées à un panel de 100 Français), avec un twist : « Lors de la seconde manche, la famille victorieuse rencontrera une famille composée d’un visage de TPMP et de son entourage », précise le communiqué de presse.

La télé, c’est que…

Autre changement dans la grille de rentrée de C8, l’émission de dating TPMP, le jeu : c’est que de l’amour, que Hanouna, toujours lui, proposera à partir du lundi 5 septembre à 17h55, s’arrêtera le 18 pour laisser place à C’est que de la télé, animé par Julien Courbet.