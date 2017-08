«TPMP» dévoile son nouveau logo, Cyril Hanouna le trouve «cheum»

Voilà le nouveau logo de «TPMP», enfin peut-être, on sait pas, on s'en fout — C8

Cette saison, Touche pas à mon poste change tout : sa formule, ses chroniqueurs, son plateau, son animat… ah non, mais son logo, oui. Ce dernier a été dévoilé lundi sur les réseaux sociaux, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas vraiment plu aux fanzouzes. Mais le plus critique d’entre tous a été Cyril Hanouna lui-même : « Bon, j’avoue le logo, c'était pour la grande rassrah. Y pas plus cheum ».

Les chéris voici donc le nouveau logo de #TPMP !

On se retrouve le 4 septembre en direct !! 😉🎉 pic.twitter.com/yyZfYB5Fdf — TPMP (@TPMP) August 28, 2017

Bon j avoue le logo c était pour la grande rassrah 😂😂😂😂#yapaspluscheum😂😂😂 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 28, 2017

Ce logo serait-il un faux, une blague ? Pas sûr, puisque le fameux logo orne toujours les pages Twitter et Facebook de l’émission. Peut-être que plutôt d’avouer qu’ils se sont plantés, l’animateur préfère tourner la situation en dérision, et donc à son avantage. « Les chéris vos commentaires m’ont fait tellement rire, écrivait-il plus tard. Vous êtes des génies. Je lisais vos commentaires sur le logo. Fou rire ! » Alors, ce logo, trop moche ou trop drôle ?