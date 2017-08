«Game of Thrones»: Le final de la saison 7 bat tous les records d'audience

Jon Snow dans "Game of Thrones" — Mercury Caters Sipa

Si la saison 7 comptait moins d’épisodes, Game of Thrones n’a jamais eu autant de téléspectateurs. Alors que le winter est enfin arrivé, qu’il ne reste qu’une saison et 6 épisodes ( en 2018 ou 2019), The Hollywood Reporter rapporte que 90 % des abonnés HBO regardent maintenant la série. L’audience n’a pas arrêté de grimper cet été, pour atteindre les 12,1 millions de téléspectateurs dimanche pour le septième et dernier épisode de la saison. Un chiffre revu à la hausse, à 16,5 millions, si l’on inclut le streaming et le replay du soir même. Du jamais vu.

En moyenne, chaque épisode de la saison 7 a ainsi réuni plus de 30 millions de fidèles, si l’on tient compte de tous les visionnages directs et différés. Une hausse de 34 % par rapport à l’année précédente. De quoi promettre de nouveaux records pour la saison 8, la dernière.