EN DIRECT. Suivez le retour de «Nabilla» et des «Anges» avec nous sur NRJ12 à 18h15

Le retour de Nabilla dans une téléréalité va-t-il être à la hauteur de nos attentes ? Va-t-elle sortir une nouvelle punchline à la hauteur de son « Non mais allô, quoi » ? A partir de 18h15, on la retrouve sur NRJ12 pour rire de ses réactions durant son roadtrip en Australie et savoir si son entourage va pouvoir la supporter. A 18h50, on enchaînera sur Les Vacances des Anges 2, où les starlettes de la téléréalité ne vont pas cacher leur déception à la découverte de la villa...

>> On se retrouve vers 18h15 pour passer ce grand moment de télé ensemble