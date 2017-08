David Pujadas débarque sur LCI, et n'a pas de ressentiment contre France 2

RENTRÉE TV David Pujadas fait son retour comme animateur sur LCI, et ses débuts de producteur...

Le regard plein de malice de David Pujadas qui entourloupe tout le monde. — LEWIS JOLY/SIPA

Pas de temps à perdre, pas de ressentiment à avoir. Après son éviction du JT de 20 Heures de France 2,David Pujadas fait sa rentrée télé comme si de rien n’était, sur LCI, la chaîne qui l’a vu commencer. « J’ai de grands souvenirs de mes années précédentes à LCI, mais c’est un autre chapitre qui s’ouvre et je le vis comme un nouveau départ professionnel », déclare-t-il au Figaro. L’animateur ne reprend pas seulement la tranche du 18 heures-20 heures laissée vacante par le départ d’Yves Calvi sur Canal +, mais il la produit : « C’est peut-être la chose la plus importante, je fais mes débuts en tant que producteur ».

« Le soutien que j’ai reçu, un puissant antidote au ressentiment »

Assez de nouveauté pour lui faire oublier la fin de son histoire d’amour avec France 2 ? « Le soutien que j’ai reçu au moment de mon éviction du 20 Heures a été un puissant antidote à toute forme de ressentiment, explique-t-il. Tout au plus de l’incompréhension. Puis de la gratitude. Quelle chance d’avoir pu vivre sur ce balcon privilégié qu’est la direction et la présentation du 20 heures d’une rédaction aussi puissante pendant toutes ces années ! »

« Un 20 heures dont l’avenir est écrit en lettres d’or »

Le journaliste en profite pour se jeter quelques fleurs : « Je suis fier de laisser un 20 heures en pleine dynamique, et d’image, et d’audience. Un 20 heures dont l’avenir est écrit en lettres d’or. » Quant à sa remplaçante, Anne-Sophie Lapix, il n’en pense que du bien : « Je l’ai connue à LCI. C’est une personne passionnée, travailleuse. Elle possède toutes les armes pour faire perdurer cette dynamique et œuvrer de concert avec la rédaction. »

Et comme le monde de la télé est bien fait, vous pourrez regarder 24 Heures Pujadas de 18 heures à 20 heures sur LCI, puis zapper direct sur France 2 pour le JT du soir.