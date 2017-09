Après quinze jours d’antenne, « 20 Minutes » a fait le point avec Daphné Bürki sur sa nouvelle émission, « Je t’aime etc » et ses mauvaises audiences…

Daphné Bürki a pris la tête de « Je t’aime etc. », émission de l’après-midi sur France 2, le 28 août.

Les audiences de l’émission baissent toutes les semaines.

« 20 Minutes » a demandé à l’animatrice ce qu’elle pensait de sa rentrée et si elle souhaitait faire évoluer son émission.

« Nous sommes en 2017, je m’exprime avec mon corps, mon cerveau et mes vêtements colorés, explique Daphné Bürki. Je ne regarde pas les commentaires rétrogrades et je n’ai rien à foutre des commentaires négatifs. » En somme, l’animatrice de Je t’aime etc. fait l’émission qu’elle veut, comme elle le veut, et tant pis si les habitués de la tranche de l’après-midi de France 2 ne suivent pas, et que les audiences baissent.

Une émission « unique en France »

D’ailleurs les audiences, elle en a assez d’en parler, que « les journalistes ne s’intéressent qu’à ça ». « Ce qui compte c’est le contenu de cette émission, martèle l’animatrice. C’est bien de dire que tout existe sans aucun jugement ni aucune morale. » Une façon de faire « unique en France » selon elle, mais qui, à nos yeux, est un mix entre Union libre et C’est mon choix, des émissions respectivement lancées en 1998 et en 1999, donc pas tout à fait ce qu’il y a de plus récent.

Le passage à l’acte : L’équipe teste les petits jeux coquins. #JTMetc pic.twitter.com/BLpbJKN1bX — Je t'aime etc (@jtmetc) September 15, 2017

Les audiences qu’elle n’aime pas évoquer, sont tout de même très basses, avec en moyenne 349.000 téléspectateurs, soit 5,3 % du public âgé de quatre ans et plus devant son émission la semaine dernière. Mais pour Daphné Bürki, ce n’est pas ce qui compte. « Personne n’allume sa télé à 15 heures pile, estime l’animatrice. Ce que je constate, c’est que pendant l’émission, les gens restent et d’autres arrivent, donc à mes yeux, les audiences montent. »

« Je pense rendre service »

La question de changer le contenu de l’émission n’a donc, pour le moment, pas été évoquée. « Je veux répondre aux questions des gens qui nous regardent et ça ne changera pas, revendique Daphné Bürki. On reçoit énormément de questions par jour, je pense rendre service en les évoquant à la télévision. » Une notion de service public importante aux yeux de celle qui a quitté une chaîne privée pour rejoindre France Télévisions.

On commence notre journée de tournage ! Plein d'amour et une belle journée pour vous tous ! ❤️🌹 pic.twitter.com/tv6YYJolzZ — Je t'aime etc (@jtmetc) September 15, 2017

« Je me sens tout à fait en place et je suis plutôt contente de créer un programme comme ça, poursuit l’animatrice. Est-ce que ça va faire des audiences de dingue, je n’en sais rien et je m’en fous. Je veux créer quelque chose de bien et de rigoureux. » Une ambition qu’elle compte mener à bien grâce aux interventions de ses chroniqueurs. Sexologues, psychologues et journalistes sont là pour expliquer et décomplexer, inlassablement. « Je suis très patiente », confirme Daphné Bürki.

