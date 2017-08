«Nouvelle Star»: Finalement, l'émission n'aura qu'un seul prime-time en direct sur M6

Les auditions de Bordeaux vont débuter ! Les candidats se préparent à passer devant le jury : @beatricepirate @benjamin_biolay_ @danysynthe Nathalie Noennec #nouvellestar #musique

A post shared by Nouvelle Star Bientôt Sur M6 (@nouvellestar) on Jul 11, 2017 at 12:40am PDT