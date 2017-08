«Dragon Ball Super»: La mythique série japonaise arrive sur une chaîne de la TNT

La série Dragon Ball Super débarque sur NT1 à partir du 10 septembre. — RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

La nouvelle affole tous les fans de Dragon Ball, l’un des mangas les plus fameux de l’histoire. NT1, chaîne de la TNT qui appartient au groupe TF1, a annoncé, par une courte vidéo postée sur Twitter ce mardi, qu’elle diffusera la série Dragon Ball Super dès la rentrée. Premier épisode le dimanche 10 septembre à 8h30.

Pour la première fois sur une chaîne gratuite

Diffusée depuis plus d’un an sur Toonami, la version française du dessin animé fait donc son retour sur une chaîne gratuite. Le groupe TF1 a divulgué peu d’informations sur les détails de cette nouvelle programmation.

La fréquence de diffusion des épisodes n’a par exemple pas été communiquée. Pour ceux qui ont l’habitude de suivre la version japonaise, lancée en 2015 sur la chaîne Fuji TV, il y a peu de chance que la version française rattrape un jour son homologue nippone.

Une version censurée ?

Les inconditionnels de Son Goku et ses amis se demandent surtout si NT1 proposera ou non une version censurée. Toonami avait d’abord opté pour une version « soft », nous rappelle le site IGN​, avant de diffuser une version complète plus tard le soir.

🔥 DRAGON BALL SUPER en VF sur @nt1 dès septembre 2017 ! Oui, enfin sur une chaîne publique ! https://t.co/4TGR1MVDnN — DB-Z.com (@DBZcom) August 22, 2017

Etant donné l’horaire de diffusion choisi par NT1, les observateurs estimaient qu’il était probable que la chaîne opte pour une version censurée. Mais le logo « déconseillé au moins de 10 ans » qui apparaît dans la vidéo fait penser qu’il s’agira de la version initiale.

Quoi qu’il en soit, rendez-vous le 10 septembre prochain pour tous les fans du manga et aussi tous les nostalgiques du Club Dorothée…