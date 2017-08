Cauet quitte «TPMP»: «Quand on s'ennuie, on s'ennuie»

Chroniqueur pour «Touche pas à mon poste», Sébastien Cauet — © 2011 Calt Production

Décidément, à la rentrée 2017, les fans vont avoir du mal à reconnaître les chroniqueurs autour de Cyril Hanouna ! Après Thierry Moreau, Matthieu Delormeau ou encore Capucine Anav, Cauet a justifié son départ de Touche pas à mon poste ! au micro d’Europe 1.

« J’ai annoncé à Cyril au mois de mai que j’arrêtais », a confié Cauet avant de donner les raisons de son départ. « Quand on s’ennuie, on s’ennuie. Et je me suis ennuyé dans Touche pas à mon poste !parce que je n’étais pas à ma place ou que je n’étais pas utilisé, mettez tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, je me suis dit que des gens faisaient certainement mieux ce métier que moi et étaient meilleurs chroniqueurs que moi. »

Un avenir à la radio

« Je pense que je suis assez bon pour mener une bande et pas très bon pour être dans une bande, a estimé le futur animateur de Virgin Radio. Il faut savoir parfois faire une petite analyse de soi et quand on n’est pas très bon, il faut laisser la place aux autres. » Une humilité qui va de pair avec le travail.

L’animateur de 45 ans compte également faire progresser le digital : « Je suis en train de concevoir un réseau social qui est assez fou, s’enthousiasme-t-il. Car pour la télé, le vrai enjeu demain, ce sera un directeur de programmes en face qui se dira : “Réinventons la télé ensemble en faisant de la télévision et faisons de la télévision d’un côté et créons son parallèle en digital de l’autre”. Comme ça, on fera venir les deux publics. » Quant à ses relations avec C8, Cauet n’a pas souhaité les commenter.