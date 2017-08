«Cash Island»: Le nouveau jeu de C8 mélange le meilleur des jeux d'aventures

Les dix candidats de la saison 1 de «Cash Island». — Romain Rivièrre/C8

M6 a eu Pékin Express, TF1 a Koh Lanta, C8 aura Cash Island… La chaîne du groupe Canal + lance ce mercredi à 21h son propre jeu d’aventure, dont 20 Minutes a pu découvrir de larges extraits. Un aperçu prometteur qui n’est pas sans rappeler une poignée de concepts à succès. Passage en revue de ces ingrédients connus qui, une fois mélangés, donnent un cocktail enthousiasmant.

45 % de « Koh Lanta »

Cash Island, c’est dix candidats de 19 à 55 ans lancés dans une aventure sur une île déserte, dans l’archipel des Philippines. Difficile de ne pas penser à Koh Lanta. La chasse au trésor qui ouvre le premier épisode, au cours de laquelle les participants doivent suivre les indications d’une carte pour trouver éventuellement un coffre enfoui, rappelle l’épreuve de l’orientation du jeu de TF1. Le « challenge », défi individuel permettant au gagnant de se mettre à l’abri de l’élimination, évoque l’épreuve d’immunité. Et « l’assemblée » réunissant tous les joueurs à la nuit tombée afin qu’ils désignent celui qu’ils veulent voir partir a quelques ressemblances avec « le conseil » animé par Denis Brognart… sauf que les aventuriers annoncent leur vote à haute voix.

La base, lieu de vie des candidats de «Cash Island». - Romain Rivièrre/C8

Mais si Koh Lanta est un jeu axé sur « la survie » dans des conditions rudimentaires, Cash Island offre bien davantage de confort à ses aventuriers. Pas de nuit à la belle étoile : à la base, digne d’un film de science-fiction, les attend un garde-manger fourni, des chambres, des douches… Autre différence, dans l’émission de TF1, échafauder des stratégies est souvent mal vu, alors que dans le jeu de C8, c’est indispensable !

30 % de « Qui est la taupe ? »

Dans Qui est la taupe ?, diffusé dans l’indifférence générale (et c’est injuste !) en 2015 sur M6, un des candidats (« la taupe », donc), devait mener un double jeu subtil pour saboter les épreuves et ainsi faire grimper sa propre cagnotte au détriment de ses camarades. Le tout sans éveiller les soupçons pour ne pas risquer l’élimination. Dans Cash Island, au début du premier épisode, les candidats participent à une chasse au trésor qui les mène chacun à une destination différente : l’un d’eux trouve un coffre renfermant 10.000 euros et les autres dénichent… un boulet. Celui qui découvre le magot devient le Maître du jeu et ne doit pas être démasqué, sous peine d’être éliminé. Les places sont chères puisque, à chaque épisode, deux aventuriers sont éliminés lors de l’assemblée. L’un par le vainqueur du « challenge », l’autre à la majorité des voix des autres candidats. Si le Maître du jeu se fait griller, le trésor est remis en jeu…

Trop facile, l'épreuve des poteaux dans «Cash Island». - Romain Rivièrre/C8

5 % de « Pékin Express »

A côté des distances parcourues dans Pékin Express, le trek qui se déroule dans chaque épisode de Cash Island est une promenade de santé. Mais cette course en binôme, bien plus ludique que physique, est importante : seuls les plus rapides pourront participer au « challenge » et donc décrocher une immunité. Tout comme dans le jeu de M6 où seules les premières équipes arrivées au lieu où les attendait Stéphane Rotenberg pouvaient défendre leurs chances lors de l’épreuve d’immunité.

20 % de « Secret Story »

A priori, rien de commun entre la téléréalité de NT1 et le jeu de C8 si ce n’est l’animateur Benjamin Castaldi. Pourtant, tout comme les participants de Secret Story mènent l’enquête et se voient offrir des indices pour percer à jour les secrets de leurs colocataires, les candidats de Cash Island peuvent avoir accès à des éléments censés les mettre sur la piste du Maître du jeu. Ce dernier, dispose d’un avantage : il compose lui-même les binômes de l’épreuve du trek, ce qui lui permet de désavantager ceux qu’il estime plus forts ou dangereux. Une complicité avec la production qui rappelle celle de certains candidats de Secret Story pouvant, par exemple, décider seuls des nominations… Et puis, lorsque les aventuriers de Cash Island se retrouvent tous ensemble à la base, ils doivent savoir manier le bluff et brouiller les pistes quand les questions deviennent trop insistantes.