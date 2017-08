VIDEO. «The Voice Kids»: Avec son violoncelle, Leelou a conjugué émotion et forte impression

Leelou, 11 ans, candidate de la saison 4 de «The Voice Kids». — Capture d'écran TF1

La saison 4 de The Voice Kids a commencé ce samedi sur TF1. Au cours de cette première émission, plusieurs talents en herbe se sont positionnés comme des favoris à la victoire finale.

Parmi eux, Leelou, 11 ans, qui s’est accompagnée au violoncelle sur sa reprise de If I Ain’t Got You, d’Alicia Keys. Elle n’a pas eu à attendre de chanter plus de 15 secondes pour que les trois coachs se décident à retourner – en même temps – leurs fauteuils.

« Un moment suspendu dans le temps »

Pour Patrick Fiori, cette prestation, « c’était carrément de la haute voltige, c’était gigantesque », tandis que M. Pokora a loué la « sensibilité » de la candidate. Leelou a été très émue à l’évocation de sa grand-mère qui lui enseigne la pratique du violoncelle depuis ses 4 ans.

Jenifer, elle, a été ébloui par ce qu’elle qualifie de « moment suspendu dans le temps ». Des mots qui ont fait mouche puisque c’est son équipe que la jeune artiste a choisi de rejoindre.

The Voice Kids est arrivé en tête des audiences samedi, avec 3.8 millions de téléspectateurs (23.7 % de parts d’audience, pda) devant Fort Boyard, qui a réuni quelque 2.5 millions de fidèles (15 % de pda).