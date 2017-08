TPMP: Pierre Ménès ose dévoiler son salaire... et scandalise les internautes

Pierre Ménès rejoindra l'équipe de TPMP à la rentrée. — Visual

Sept cents euros par émission, « c’est assez insignifiant niveau pognon », estime le chroniqueur.

Il participe à l’émission par goût de la controverse et du défi.

Pierre Ménès est connu pour son franc-parler, et sa dernière intervention ne déroge pas à la règle. Invité des Grandes gueules sur RMC, le journaliste sportif s’est livré sur son actualité à la rentrée et sur son futur poste de chroniqueur dans la très controversée émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste.

Le journaliste sportif, qui est sorti d’une longue bataille contre la maladie, a dévoilé sans tabou le salaire qu’il touchera pour sa participation à l’émission diffusée quotidiennement sur C8. Ainsi, l’émission produite par H2O Productions lui versera « 700 balles » par émission. Soit, pour quatre apparitions par mois, 2.800 euros brut.

« 700 balles, c’est assez insignifiant niveau pognon »

Pour Pierre Ménès, la somme est relativement modeste : « 700 balles, c’est assez insignifiant niveau pognon, a déclaré le chroniqueur du Canal Football Club au micro de la radio. Pour la majorité des Français ce n’est pas insignifiant, je veux bien le reconnaître. Pour moi, par rapport à mes autres activités, ce n’est pas ça qui m’a décidé ».

Des déclarations qui ont fait sursauter certains internautes : « Pierre Ménès touchera donc autour de 3.000 euros par mois pour 4-5 TPMP sur C8. Un salaire qu’il juge insignifiant. Un autre monde », dénonce un auditeur.

Benjamin Castaldi avait estimé le SMIC à 1800€ net.

Pierre Ménès trouve insignifiant ses 700€ pour 2h de #TPMP.

Les deux font la paire. — Jonathan Tout TV (@JJBaies) August 17, 2017

Un défi qui semble l’amuser

Des critiques qui ne risquent pas d’atteindre le consultant sportif. Car à en croire Pierre Ménès, c’est justement le goût du défi et de la controverse qui l’a poussé à intégrer l’équipe de Cyril Hanouna : « J’ai vu les réactions, comme quoi je ne faisais ça que pour le fric, que j’allais me faire humilier… Cela m’a donné encore plus envie de le faire », a-t-il déclaré au micro de RMC. C’est dit.