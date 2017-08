«Fort Boyard»: L'animateur Samuel Etienne s'est cassé deux côtes

Samuel Etienne s'est blessé sur le tournage de Fort Boyard — PJB/SIPA

C’est ce qu’on appelle donner de sa personne. L’animateur Samuel Etienne a participé pour la troisième fois à Fort Boyard, un record dans l’émission.

Dans l’épisode diffusé samedi dernier sur France 2, le présentateur de Questions pour un champion est allé au bout de lui-même. Il a ainsi avoué au Parisien s’être cassé deux côtes.

« Je suis tombé, je me suis cogné »

« Comme je me pense sportif, j’y vais la fleur au fusil, mais je suis tellement distrait qu’on dirait Pierre Richard ! », a-t-il confié. « Je suis tombé, je me suis cogné… Je me suis même cassé deux côtes », a-t-il expliqué au quotidien.

Mais pas de quoi de lui faire perdre son enthousiasme. Samuel Etienne compte bien revenir une quatrième fois se frotter aux araignées, serpents et autres pièges du Fort… Mais « plus affûté physiquement » cette fois !

