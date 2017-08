VIDEO. Les fuites continuent, le prochain épisode de «Game of Thrones» mis en ligne

Daenarys (Emilia Clarke) dans la saison 7 de «Game of Thrones». — HBO

Cersei continue-t-elle de donner une leçon tactique à Daenerys ? Visiblement, certains n’ont pas eu la patience d’attendre jusqu’à dimanche pour être fixé: le quatrième épisode de Game of Thrones a fait son apparition sur des sites de téléchargement illégaux, ce vendredi.

De là à penser que l’incident est la suite du piratage massif dont a été victime HBO en début de semaine, il n’y a qu’un pas. Mais selon The Verge, la fuite est en fait liée à un partenaire indien de la chaîne, identifié via le « watermark » incrusté sur la copie numérique qui circule en ligne. « Nous prenons cette brèche très au sérieux et nous avons démarré une enquête pour en déterminer l’origine », précise Star India.

Les fuites se multiplient

Comme lors des screeners partagés avec la presse, la vidéo est de mauvaise qualité, selon The Verge. Une raison de plus patienter sagement jusqu’à dimanche.

Certains estiment que si HBO lançait tous les épisodes d’un coup, la chaîne éviterait les fuites au compte-gouttes. Mais la stratégie n’est pas sans risque : au printemps, des hackers avaient mis en ligne 10 épisodes d’un coup d’Orange is the New Black, un mois avant sa sortie sur Netflix.