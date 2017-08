Programmes d'été: Nos suggestions aux chaînes pour arrêter de s'ennuyer devant la télé

La série d'été de TF1 «Demain nous appartient» est l'une des seules nouveauté de l'été. — Fabien MALOT / TELSETE / TF1

Vous vous ennuyez devant votre télévision depuis le début des vacances des programmes habituels ? C’est normal. Cette année, les chaînes ne se sont pas vraiment foulées pour nous accrocher au poste malgré les vacances. Fort Boyard, Capital, Secrets d’histoire ou Camping Paradis, les chaînes ont misé sur des valeurs sûres un peu lassantes…

Les programmes originaux de cet été se comptent sur les doigts d’une main : Demain nous appartient tous les jours à 19h20 sur TF1, la Summer class du Mad Mag (version estivale concentrée sur les jeux entre candidats de la téléréalité), Dans les secrets de… sur NRJ 12… De la nouveauté dans le nom des programmes, mais pas vraiment dans leur contenu. Et on voudrait regarder des émissions et programmes spécialement conçus pour l’été, pour se détendre et se changer les idées.

Sagas d’été, jeux et téléréalités

Ceux qui se souviennent du temps des grosses sagas d’été de TF1 comme Dolmen sont nombreux à les regretter. Tout comme une partie de la téléréalité des années 2000 comme L’Ile de la Tentation ou Opération séduction, téléréalités parfaitement amorales qui, pourtant, détendaient tout un chacun en rentrant de la plage ou rappelaient à ceux qui travaillaient que, tout de même, ça n’était pas une période comme les autres.

Un jeu du type d’Intervilles, ou la Chasse au trésor, un peu modernisés, rassembleraient à la fois des jeux, qui sont toujours les bienvenus l’été, et un petit tour de France un peu chauvin pour rassurer tous ceux qui sont partis en France et leur dire qu’ils ont fait le bon choix. En bref, ce qu’on voudrait, c’est le pendant des animations du camping, soit : du kitsch, du soleil, de la détente, de la rigolade à l’apéro et des petites histoires de cœur le soir. La télé, tu peux nous faire plaisir et mettre ça au programme pour l’été 2018 s’il te plaît ? Merci.

