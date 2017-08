Des hackers ont bel et bien piraté HBO et «Game of Thrones»

Image extraite de la saison 7 de «Game of Thrones» — © HBO

Le piratage a bien eu lieu. Lundi, la chaîne câblée américaine HBO révélait avoir été victime d’une attaque de pirates informatiques. Ces derniers menaçaient alors de dévoiler du contenu exclusif, notamment sur la série Game of Thrones. C’est chose faite, les hackers ont bel et bien tenu parole.

L’épisode 4 en ligne

Comme le rapporte le site hitek.fr, les pirates d’HBO ont mis leurs menaces à exécution en publiant sur le site Winterleak une partie des données volées à la chaîne. Les épisodes 3 et 4 de Game of Thrones ont ainsi été disponibles quelque temps, tous comme certains épisodes des séries Ballers, Insecure, Room 104 et Barry. Des dossiers intitulés «HBO is Falling» ont également été mis en ligne, tout comme de nombreux mots de passe personnels de Vivian Eisenberg, la vice-présidente exécutive aux affaires légales de HBO.

Néanmoins, le site papergeek.fr explique que le site des hackers est difficilement accessible, probablement en raison du nombre de tentatives de connexions. Les fans de GoT devront donc prendre leur mal en patience.