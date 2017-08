VIDEO. Premier trailer pour «Mindhunter», la plongée de David Fincher dans le psyche des serial killers

Jonathan Groff (droite) dans la série «Mindhunter» de Netflix, qui sera disponible le 13 octobre 2017. — NETFLIX

Octobre sera un mois bien rempli sur Netflix. Outre la saison 2 de Stranger Things, le 27, le service de streaming lancera Mindhunter le 13. Avec sa palette froide et dépressive très reconnaissable, David Fincher explore l’esprit tortueux des serial killers. Le pitch est classique mais toujours efficace : comment combattre le mal si on ne le comprend pas ?

Producteur et réalisateur de plusieurs épisodes, Fincher revient à son sujet favori, qu’il avait déjà exploré dans les films Se7ven et Zodiac. Il adapte ici les mémoires de John E. Douglas, un des premiers profileurs du FBI, qui a révolutionné la discipline dans les années 70.

Douglas, interprété par Jonathan Groff (Glee et Looking) parcourt le pays avec son partenaire Bob Kessler (Holt McCallany, Lights Out) pour interviewer des tueurs en série (Charles Manson et Ted Bundy, notamment) et aider les policiers à mieux les capturer. Avec une belle leçon de vie : « Si tu veux des truffes, il faut aller dans la boue avec les cochons. »