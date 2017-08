Cyril Hanouna: L'animateur coûterait un bras à la chaîne C8

Cyril Hanouna coûterait un bras à la chaîne C8 — PIXELFORMULA/SIPA

Si Cyril Hanouna rapporte beaucoup à C8, il lui coûte également pas mal. C’est du moins ce que rapporte le site BFM Business ce mercredi. Pour cause, le contrat passé entre l’animateur et la chaîne plomberait sacrément le coût de grille.

Cinquante millions de commandes par an

Comme le révèle BFM Business, C8 a vu croître ses audiences et ses recettes publicitaires en 2016, notamment grâce au succès de Touche pas à mon poste, qui représenterait près de 40 à 50 % des recettes publicitaires de la chaîne. Mais ce succès à un prix. Car malgré cette progression, les achats de programmes et le coût de grille ne cessent d’augmenter, et depuis sa création en 2012, C8 n’a jamais gagné d’argent. En 2016, elle accuserait une perte de 50.3 millions.

La cause ? Cyril Hanouna. En 2015, sa société de prod H2O et C8 ont passé un contrat plutôt costaud, contraignant la chaîne a commandé 50 millions d’euros de programmes à la société de Baba par an, contre 19 millions auparavant. Un contrat qui a commencé à s’appliquer… en 2016. D’où l’augmentation notable. Qui sait, à long terme le pari sera peut-être gagnant.