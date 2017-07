VIDEO. Injuste la sanction contre C8? Le directeur du CSA vante pourtant ses «vertus pédagogiques»

N’en déplaise à C8 et à Cyril Hanouna, aux yeux d’Olivier Schrameck, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), les sanctions à l’encontre de TPMP ont des « vertus pédagogiques ». C’est du moins ce qu’il a avancé devant la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, mardi, avant que le couperet tombe sur les trois millions d’euros de sanction que C8 va devoir verser au CNC pour le canular homophobe diffusé en mai.

« Nous attachons une grande importance à des émissions populaires de ce type », avait déclaré Olivier Schrameck, avant d’interroger la commission sur son impact sur « des jeunes dans une cour d’école lorsqu’ils voient mépriser ou avilir la femme, vilipender certaines orientations sexuelles ».

Le président du CSA a également estimé que « la résonance que notre intervention a pu avoir nécessairement un certain nombre de vertus pédagogiques » sur les opérateurs de télévision. Leur intervention ? La privation de trois semaines de publicité, début juin, pour l’émission TPMP pour des séquences portant atteinte au respect de la personne et pour sexisme. Le groupe Canal +, maison mère de C8, qui a contesté cette décision en justice, réclame 13 millions d’euros de dédommagement au CSA.

Ce mercredi, le CSA a tranché sur le canular homophobe diffusé en mai qui avait entraîné plus de 47.000 plaintes. Le fait que ce canular soit le seizième dossier sur l’émission traité depuis 2015 a probablement alourdi la peine de C8, condamnée à 3 millions d’euros d’amende. Rappelons que la chaîne a échappé à une suspension de l’émission pendant une semaine.

Bon bah les cheris le truc le plus important à retenir C est Qu on sera à l antenne le 1er septembre pour une nouvelle saison de ouf!!❤️❤️