Canular homophobe de Cyril Hanouna: Avec la sanction de C8, le CSA s'en met-il plein les poches ?

A quoi vont bien pouvoir servir les trois millions d’euros d’amende infligés à C8 pour sanctionner une séquence homophobe diffusée dans le dérivé de Touche pas à mon poste, Radio Baba ? 20 Minutes s’est renseigné auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) sur cette sanction, ses antécédents et ses conséquences.

Trois millions, c’est du jamais vu en termes d’amende pour une chaîne, non ?

Non ! La plus grosse amende jamais donnée à une chaîne a été la sanction de TF1 en 1992. La chaîne a dû payer 30 millions de francs (soit plus de 4,5 millions d’euros) à cause d’un manquement à la diffusion d’œuvres d’expression originale française. D’autres chaînes ont également été condamnées à payer de grosses sommes.

Y a-t-il eu des condamnations pour les mêmes motifs que C8 auparavant ?

C8 est condamnée pour avoir manqué aux principes de lutte contre les discriminations et de respect « des droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation ». Les autres chaînes ont été condamnées pour des motifs différents.

Et cet argent, à quoi va-t-il servir ?

Il ne reste pas entre les mains du CSA. Cette somme sera affectée au Centre national du cinéma et de l’image, qui apporte des aides à la création, la production et la distribution de films, à l’exploitation, à l’exportation du film français…