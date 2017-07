Le trailer de la série American Horror Story, saison 7 (Cult) fait appel aux clowns de film gore

American Horror Story Saison 7 (cult), des clowns trop sympas — FX

Le nouveau trailer de la série «American Horror Story» a été dévoilé au Comic Con

On y voit des clowns terrifiants, dans la ligné de «Ça» de Stephen King

La peur des clowns est une phobie bien réelle

Vous connaissez la coulrophobie ? Cette authentique peur des clowns

trouvera de quoi s’alimenter avec la saison 7 de la série US American Horror Story. Dévoilé lors du Comic On, le trailer de cette nouvelle saison, baptisée Cult, fait le plein de grimaçants et grimés pantins.

Série ultra-référencée et multipliant les clins d’œil (énucléés) aux classiques de l’horreur et faits-divers de la culture populaire anglo-saxonne, American Horror Story s’inscrit dans la lignée des clowns flippogènes, de Ça de Stephen King au serial-killer John Wayne Gacy, plus connu sous le nom de scène de Pogo. Accrochez-vous le spectacle va commencer…