Décès de Claude Rich: Après la pétition, deux de ses films diffusés sur France 3 et France 5

Est-ce la mobilisation qui a payé ou une prise de conscience subite de France Télévisions ? Nul ne sait, mais toujours est-il que deux films dans lesquels Claude Rich a joué seront diffusés dans les semaines à venir. Au programme, donc La bûche, de Danièle Thompson, le 31 juillet à 22h40 sur France 3, et Crabe-Tambour de Pierre Schoendoerffer, le 14 août à 20h50 sur France 5.

Claude Rich sur

France 3, le 31 juillet à 22H40 avec

"La Bûche": on progresse. Entre temps, les 468000 entêtés sont devenus 487822. — gilles jacob (@jajacobbi) July 25, 2017

Claude Rich (et Jean Rochefort) honorés par France 5 le 14/8. Salut aux 468.627 personnes émues et en soutien! Demande au CSA maintenue. — gilles jacob (@jajacobbi) July 25, 2017

Car, parmi les 80 films dans lesquels il avait joué, dont beaucoup sont cultes, pas un seul long-métrage dans lesquels Claude Rich a tourné ne s’est retrouvé sur le petit écran depuis sa mort, le 20 juillet. Une absence remarquée qui scandalise notamment Gilles Jacob, qui a lancé une pétition, avec le soutien de l’Académie des Césars, pour que le service public rende hommage à l’acteur français.

Au nom des membres de l'Académie des Césars, le président Alain TERZIAN soutient la pétition en faveur de Claude Rich sur le Service public. — gilles jacob (@jajacobbi) July 24, 2017

Les Tontons flingueurs, Oscar, Le Crabe Tambour, Le Souper, pour lequel il a reçu un césar en 1993, Le Colonel Chabert ou encore Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, la télévision a un large éventail de succès populaires qui ne mettraient pas en péril leurs audiences. Malgré cela, le président d’honneur du festival de Cannes s’est senti obligé de lancer sa pétition « pour prier le service public de passer un film avec Claude Rich. C ['est] bien le moins. On ne devrait pas avoir à demander. »

« Claude Rich, j’aime tellement ça, la vie » sur Paris Première

Dans une mise à jour publiée ce mercredi, le réalisateur a précisé que son tweet avait atteint « 382.000 personnes », et que ce nombre de lecteurs montrait « l’attachement populaire à l’acteur, un des derniers grands de sa génération avec Piccoli, Belmondo ».

Première chaîne à réagir, Paris Première diffusera jeudi soir à 22h35 d’un documentaire intitulé Claude Rich, j’aime tellement ça, la vie. En attendant la diffusion d’un film sur une autre chaîne ?