«Westworld»: Bande-annonce sanglante pour la saison 2

SERIE TV La saison 2 de « Westworld » n’est pas attendue avant 2018, mais voici un premier trailer pour patienter et faire montrer la pression…

Image extraite du trailer de la saison 2 de «Westworld» — HBO

Elle était notre série number one de 2016, et elle est la grande favorite aux Emmy Awards 2017. Même si sa saison 2 n’est pas attendue avant 2018 (c’est loin), Westworld a fait parler d’elle à l’occasion du Comic Con de San Diego et d’une première bande-annonce.

Attention aux spoilers les amis, il vaut mieux avoir vu la fin de la saison 1 et ses nombreux cliffhangers pour apprécier à leur juste valeur ces images inédites, qui montrent Dolorès et Teddy en plein règlement de comptes à Westworld. C’est le tant attendu soulèvement des machines. Les cadavres se comptent d’ailleurs autant parmi les visiteurs du parc que parmi ses employés. Mais reste à savoir s’il s’agit d’humains ou d’androïdes, le tour de passe-passe préféré de la série. L’Homme en noir, lui, arbore toujours son sourire diabolique.