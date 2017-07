VIDEO. «Stranger Things»: La saison 2 se dévoile au son de «Thriller» de Michael Jackson

«Stranger Things», une saison 2 prévue le 27 octobre pour Halloween (bouh) — Netflix

Annoncée pour le 27 octobre prochain, la saison 2 de Stranger Things s’était déjà brièvement dévoilée lors du Super Bowl avec un teaser qui jouait à fond la nostalgie des eighties. Netflix a profité de l’incontournable Comic Con de San Diego pour mettre en ligne ce week-end une vraie bande-annonce, qui n’en finit plus de multiplier les références : le jeu vidéo Dragon’s Lair, le film Ghostbusters et bien sûr le tube Thriller de Michael Jackson.

>> «Stranger Things»: Comment patienter jusqu’à Halloween avant de découvrir la suite?

Ça fait beaucoup, mais on espère que la série n’oubliera pas de raconter une histoire. A la fin de la saison 1 (Attention alerte spoiler!), le petit Will revenait du Monde à l’envers. Sain et sauf ? Plus ou moins, car il était suggéré que l’adolescent était encore en contact avec cet au-delà, comme le confirme la bande-annonce : de nouveaux monstres, de nouvelles expériences et bien sûr le retour d’Eleven.