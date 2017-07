La chanteuse Lââm s'offense sur Twitter de la diffusion de «Dix petits nègres» sur TMC

La chanteuse Lââm en 2015 — BENHAMOU LAURENT/SIPA

Lââm hausse le ton. Alors que TMC rediffusait la mini-série britannique Dix petits nègres, adaptée du roman éponyme d’Agatha Christie, la chanteuse a interpellé ses followers sur Twitter sur le caractère raciste du titre. Selon elle, le CSA devrait obliger la chaîne et le groupe TF1 à changer le titre de l’œuvre.

« Le mot nègre ne doit plus exister »

Si Lââm semble n’avoir rien contrele téléfilm en lui-même, c’est l’emploi du mot « nègre » qu’elle réprouve fortement. La chanteuse appelle notamment à boycotter TMC, ajoutant que « le mot nègre ne doit plus exister ».

Boycottez tmc qui rediffuse la serie que tf1 a diffusé " 10 petits nègres " le mot nègre ne doit plus exister

A la television pour amuser ! — LAAM (@LaamOfficial) July 28, 2017

csa font chier hanouna

pas tmc et tf1 quand ils diffusent une serie qui s'appelle "les 10 petits nègres " ! C Meme pas une serie histoire ! — LAAM (@LaamOfficial) July 29, 2017

LES JEUNES IGNORANTS

ALLEZ REGARDER LES CHT'IS LES MARSEILLAIS ET LES ANGES

ET VENEZ PAS M' EMMERDER CHEZ MOI

LE MOT NEGRE C'EST RACISTE — LAAM (@LaamOfficial) July 29, 2017

Apres " 10 petits nègres " un livre

Qui s'appelera " 10 petits blancos " ou 10 petits bicots " 10 petits pédés ? " 10 petits youpins " ? — LAAM (@LaamOfficial) July 29, 2017

Pour appuyer ses propos, elle rappelle que le titre anglophone du roman d’Agatha Christie a été modifié plusieurs fois.

j'ai jamais dit que "10 PETITS NEGRES" etait raciste

je dit que TF1 aurait pu changer le titre COMME LES ANGLAIS

Y'A PAS LE MOT NIGGER !!! pic.twitter.com/5sca1ndT36 — LAAM (@LaamOfficial) July 30, 2017

La première édition britannique de 1869, reprenait le titre Ten Little Niggers de la comptine ayant inspiré le roman à l’auteure. Une des versions américaines a ensuite porté le titre de Ten Little Indians. Enfin, la version actuelle et officielle anglophone est And Then There Were None (« et puis il n’y en avait aucun »), tiré du dernier couplet de la comptine.

Pour revenir au coup de gueule de Lââm, il semblerait que la chanteuse ne s’est pas faite que des amis en donnant son opinion sur Twitter.

oui j'ai bloqué pas mal de gens aujourd'hui

qui m'ont dit que le mot "nègre " c'etait pas pejoratif

et que je voyais le racisme partout 🤬🤬 — LAAM (@LaamOfficial) July 29, 2017