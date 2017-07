VIDEO. Jimmy Fallon va présenter l’Ovni Philippe Katerine à l’Amérique

Do not play Après l’avoir raillé ce lundi, l’animateur a convié le chanteur français sur son plateau, ce dernier a accepté l’invitation…

Jimmy Fallon découvre Philippe katerine le 17 juillet 2017. — Capture d'écran/YouTube

Jimmy Fallon a cité lundi le morceau Moustache de Philippe Katerine dans l’une des pastilles du Tonight Show intitulée « Do Not Play » (« A ne pas écouter »). « Avant de commencer, je tiens à rappeler que chaque morceau est bien réel », s’était-il amusé, avant de lancer le titre de et d’être pris d’un fou rire à l’écoute des premières notes, en brandissant la pochette de l’album où le Vendéen pose entre ses parents sur un fond bleu azur. sur un fond bleu azur. « C’est Philippe au milieu et ses parents, je suppose », a rigolé l’animateur en pointant du doigt les trois protagonistes. Mais l’histoire ne s’arrête pas là…

« Ça va se faire, reste à trouver une date »

Jimmy Fallon a invité l’artiste français sur son plateau, assure LCI. Selon la chaîne, le manager du chanteur a été contacté par la production de l’émission de la NBC afin que Philippe Katerine vienne y interpréter un titre en live.

Une invitation acceptée par le principal intéressé, actuellement en vacances, qui aurait été très amusé par la séquence. « Ça va se faire, reste à trouver une date », a indiqué un membre de Cinq7, le label de Philippe Katerine. Le début d’une carrière international pour le chanteur français ?