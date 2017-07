Le CSA autorise TF1 à couper son JT avec un spot de pub

réclame La coupure publicitaire sera réservée au JT de plus de trente minutes…

Jean-Pierre Pernaut, présentateur du JT de 13h sur TF1 — © JULIEN CAUVIN / TF1

Un nouvel espace pour du « temps de cerveau humain disponible » ! Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé ce mercredi TF1 à insérer une coupure de publicité au sein de ses journaux télévisés. Cette coupure pub sera réservée aux JT qui durent plus de trente minutes.

Une manne estimée de 30 à 80 millions d’euros

« En ce qui concerne la chaîne TF1, le Conseil a accédé à la demande du groupe consistant à se voir appliquer le régime général des messages publicitaires fixé par un décret de 1992. Celui-ci autorise les coupures publicitaires pour les journaux télévisés d’une durée supérieure à 30 minutes La possibilité d’introduire de la publicité pourra être mise en place dès lors que le plafond de 12 minutes de publicité par heure reste inchangé », a informé le CSA dans un communiqué.

De plus, le Conseil « a refusé la demande de l’éditeur qui souhaitait diminuer ses obligations de diffusion d’émissions d’information. Il n’a pas non plus accepté la diminution des programmes destinés à la jeunesse. Il a rejeté également la demande de l’éditeur concernant la possibilité de promotion croisée avec la chaîne d’information LCI ».

La première chaîne pourrait attirer de 30 à 80 millions d’euros de recettes supplémentaires, sur un marché publicitaire télévisuel de 3,2 milliards en France, selon Les Echos. Une arme à double tranchant, pendant la réclame, les téléspectateurs pourrait décider de migrer sur France 2.