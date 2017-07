VIDEO. «Les Minikeums»: On sait (presque) qui seront les nouvelles marionnettes sur France 4

Nag et Coco, deux Minikeums. — Capture d'écran France 3

Quinze (trop longues) années après la fin de leur diffusion quotidienne sur France 3, les Minikeums feront prochainement leur grand retour, sur France 4. Les joyeuses petites marionnettes cultes animeront donc de nouveau les fin d'après-midis des écoliers, et raviveront probablement les souvenirs des plus grands.

Mais si Coco, Vaness', Nag et Jojo semblent avoir déjà signé pour cette saison, qui seront leurs nouveaux camarades ? 20 Minutes a sa petite idée sur le casting.

Le nouveau Gégé : Jean-Luc Mélenchon

Pourquoi ? Qui mieux que le président de La France insoumise pour faire oublier notre Gégé Depardieu national ? Grande gueule et maître de la punchline, Jean-Luc secourait comme personne cette nouvelle générations de Minikeums. Et puis les gosses se politisent de plus en plus tôt désormais, autant éveiller leur conscience dès la primaire, le pays ne s’en portera pas plus mal.

Le nouveau Bernard : Cyril Hanouna

Pourquoi ? Le 20e siècle avait Bernard Pivot, le 21e a Cyril Hanouna. C’est comme ça. Pas sûr que les enfants y gagnent, mais les audiences de la chaîne, probablement.

Le nouveau Zidou : Paul Pogba

Pourquoi ? Une marionnette qui dabbe, ce serait classe non ? Et puis dans la catégorie « dieux vivants » du foot qui parle aux moins de 12 ans, ils ne sont pas 100.000…

Le nouveau M’sé : Jul

Pourquoi ? Pour Wikipédia, la marionnette inspirée par MC Solaar était « énergique et rebelle, et adorait le rap ». C’est tout Jul ça, non ? Mais aussi parce que sa coiffure irait à merveille à une marionnette.

Des idées pour France 4

Et sinon, on a aussi pensé à Laurent Romejko pour une marionnette inédite. Si Eve Baron, l’ancienne responsable de l’unité jeunesse de France 3 et totalement inconnue au bataillon, a eu sa marionnette (« Diva »), on ne verrait pas pourquoi Laurent Romejko n’aurait pas la sienne.

Enfin, Julien Lepers aussi pourrait avoir sa place dans le show, ça le réconcilierait peut-être avec France Télé. Mais il risque d’effrayer les enfants.