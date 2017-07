«TPMP»: Pierre Ménès et Dominique Farrugia rejoignent le talk-show de Cyril Hanouna

Pierre Ménès et Dominique Farrugia rejoignent l'équipe de «Touche pas à mon poste » sur C8 à la rentrée. — JULIE REGGIANI/Guillaume Collet/SIPA

Un beau coup-du-chapeau comme dirait Pierre Ménès. Après l’ancien membre du CSA, le journaliste Rachid Arhab, Cyril Hanouna a annoncé au Monde que le journaliste sportif Pierre Ménès, ainsi que Dominique Farrugia, l’ex-humoriste des Nuls, intégreraient l’équipe des chroniqueurs de Touche pas à mon poste ! à la rentrée sur C8.

« On va mettre plus de garde-fous, monter en gamme »

« Je suis fier de 90 % de l’émission, mais je veux gommer 10 % des trucs qui mettent mal à l’aise. On va mettre plus de garde-fous, monter en gamme », explique le présentateur, ajoutant qu’il y aura « autant de déconne, mais plus de sens », a confié Cyril Hanouna. « L’arrivée de nouveaux intervenants va nous ramener dans la réalité », assure encore l’animateur, qui souhaite un access « au ton plus Grand Journal, des fenêtres politiques, des caméras cachées, et le renfort de l’humoriste Tom Villa ».

La militante Rokhaya Diallo, le journaliste médias Renaud Revel et le jeune reporter politique Louis Morin se joignent aussi à « Baba », Jean-Michel Maire, Gilles Verdez, Valérie Benaïm et Camille Combal pour cette nouvelle formule de TPMP. Avec cette montée en gamme, le show ne risque-t-il pas de perdre en fidèles ce qu’il gagnera en crédibilité ?