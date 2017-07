«TPMP»: Cyril Hanouna et Matthieu Delormeau se sont réconciliés

BROUILLE Le chroniqueur et l’animateur de « Touche pas à mon poste » se sont réconciliés autour d’un petit-déjeuner…

Matthieu Delormeau, chroniqueur de «Touche pas à mon poste», ici en 2015. — Cyrille GEORGE JERUSALMI/C8

Matthieu Delormeau fera-t-il partie de l’équipe de Touche pas à mon poste ! à la rentrée ? Jusqu’ici, rien n’était moins sur. On le disait brouillé avec Cyril Hanouna depuis l’affaire du canular homophobe et selon nos informations, fin mai, le chroniqueur n’avait toujours pas accepté de signer son contrat pour la prochaine saison.

Renversement de situation, l’animateur de TPMP a posté ce mardi sur Twitter un selfie où il prend la pose, tout sourire, avec le chroniqueur.

petit dej avec mon @Mdelormeau ce matin! Que du kif Ét seul nous on sait!😘😉 pic.twitter.com/Qmnzyrf0F3 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) July 18, 2017

Les deux animateurs ont pris le petit-déjeuner ensemble. « Petit dej avec mon Matthieu ce matin, écrit Cyril Hanouna. Que du kif. Seul nous on sait ! » La question est de savoir quoi ?

« Petit coup de mou »

Après le départ de Thierry Moreau et d’Enora Malagré, les plaintes répétées auprès du CSA et après avoir été coupé alors qu’il tentait de défendre un jeune gay victime du canular homophobe du talk, Matthieu Delormeau avait disparu de l’antenne le 19 mai. On se demandait si l’animateur n’était pas sur le point de quitter l’émission.

Même Cyril Hanouna ne savait pas si le chroniqueur allait reprendre du service : « On dit la vérité, on attend la décision de Matthieu, Matthieu qui était un petit peu échaudé par tout ce qui s’est passé ces derniers temps, il est en train de se reposer en ce moment », avait-il déclaré.

« Les amis. Pardon pour ce long silence, j’ai eu un petit coup de mou, écrivait de son côté en juin dernier sur Twitter Matthieu Delormeau. Mais me revoilà en forme ! Merci pour vos messages si touchants. Je vous aime. » Ce petit-déjeuner signe-t-il le retour du chroniqueur à la table du talk ? Réponse à la rentrée !